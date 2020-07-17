Тегеран, , 00:55 — REGNUM В Иране наблюдаются перебои с доступом к интернету на территории провинции Хузестан. Об этом 16 июля сообщается на сайте международной мониторинговой некоммерческой организации NetBlocks.

«Сетевые данные интернет-обсерватории Netblocks выявили сбои в работе интернета в Иране с 22:00 по местному времени в четверг, 16 июля 2020 года, на фоне антиправительственных протестов. Инцидент продолжается на момент написания», — говорится на странице ресурса.

Отмечается, что ограничения доступа в интернет были отмечены пользователями в провинции Хузестан на юго-западе Ирана. Они «влияют на связь на сетевом уровне и не могут быть устранены с помощью программных средств».

NetBlocks связывает часть из них с государственным контролем информации или отключениями интернета в связи с антиправительственными протестами.