Вашингтон, , 23:52 — REGNUM Отношения США и Китая так значительны, что в ближайшие десятилетия будут влиять на весь мир, заявил 16 июля в ходе публичного выступления американский генпрокурор Уильям Барр.

По его словам, Китай хотел бы свергнуть действующую международную систему, которая якобы основывается на законах. Пекин намерен сделать это, чтобы «сделать мир безопасным для диктатуры».

Такой подход американский чиновник назвал вызовом для США, а также для всеми мира. Если не принять мер, мир в конечном итоге «будет контролироваться Коммунистической партией Китая и её авторитарными последователями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что против Китая и его действий нужно выступать «единым фронтом» всему миру. Он обвинил Компартию Китая в злонамеренной политике, в том числе в отношении COVID-19.

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