Вашингтон, , 23:34 — REGNUM Мировому сообществу следует объединиться против Китая в том, чтобы возложить на Пекин вину за возникновение пандемии коронавируса, заявил 16 июля американский госсекретарь Майк Помпео, передаёт Fox News.

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Помпео утверждает, что вирус SARS-CoV-2 «зародился в Китае», став «причиной смерти сотен тысяч людей и потери триллионов долларов».

Он призвал мир «выступать единым фронтом», чтобы призвать Коммунистическую партию Китая к ответственности за попытку скрыть эту проблему. Помпео заявил, что Пекин не дал предотвратить развитие пандемии.

Американский дипломат утверждает, что власти Штатов четыре десятилетия подряд «позволяли Китаю попирать интересы американцев». Конец этому положил действующий президент США Дональд Трамп.

Помпео «У нас должны быть справедливые, равноправные торговые отношения, и мы требуем, чтобы Коммунистическая партия Китая относилась к американцам так же, как мы относимся к тем, кто приезжает оттуда».

Напомним, президентская администрация США заявила, что скоро против Китая будут введены новые санкции, например, касающиеся запрета на въезд в Штаты членам китайской Компартии.