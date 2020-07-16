Вашингтон, 16 июля 2020, 23:34 — REGNUM Мировому сообществу следует объединиться против Китая в том, чтобы возложить на Пекин вину за возникновение пандемии коронавируса, заявил 16 июля американский госсекретарь Майк Помпео, передаёт Fox News.
Помпео утверждает, что вирус SARS-CoV-2 «зародился в Китае», став «причиной смерти сотен тысяч людей и потери триллионов долларов».
Он призвал мир «выступать единым фронтом», чтобы призвать Коммунистическую партию Китая к ответственности за попытку скрыть эту проблему. Помпео заявил, что Пекин не дал предотвратить развитие пандемии.
Американский дипломат утверждает, что власти Штатов четыре десятилетия подряд «позволяли Китаю попирать интересы американцев». Конец этому положил действующий президент США Дональд Трамп.
Напомним, президентская администрация США заявила, что скоро против Китая будут введены новые санкции, например, касающиеся запрета на въезд в Штаты членам китайской Компартии.