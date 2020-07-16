Минск, , 23:20 — REGNUM Белорусскому государству угрожает гибель, возможно кровопролитие, и силовые структуры постсоветской республики будут противодействовать такому сценарию, в котором участвуют некие «внешние силы», способные к интервенции. Об этом 16 июля в Витебске заявил глава Совбеза Белоруссии Андрей Равков.

Белорусский флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

Александр Лукашенко во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады ознакомился с боеспособностью элитного подразделения. На тему его применения в решении внутренних конфликтов высказался госсекретарь белорусского совбеза.

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Равков заверил в готовности использовать армию, включая десантников, в пресечении так называемых «массовых беспорядков». Под таковыми власти Белоруссии понимают проходящие сейчас массовые акции ненасильственного протеста.

Совет безопасности Белоруссии видит задачу армии в том, чтобы, по словам Равкова, «выполнить в тот момент, если это потребуется, естественно — с внутренними войсками, с милицией, с другими силовиками — задачи для предотвращения каких-либо террористических проявлений, массовых беспорядков и тому подобное».

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Равков призвал: «Не надо распускать сопли и думать о том, что вот кто-то сказал, что армия будет против народа, что армия будет стрелять против народа».

Он также отметил, что стоит «задача — не допустить гибели государства, не допустить кровопролития в народе». По его мнению, таковое возможно в результате конфликта, который готовится внутренними и внешними врагами.

Ни тех, ни других Равков не назвал. Однако отметил, сообщает белорусский гостелеканал «ОНТ», что в этом конфликте якобы «завязаны и внешние силы — это ни для кого не секрет, это видно невооружённым глазом».

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