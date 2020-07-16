Таллин, , 23:19 — REGNUM Гражданин Эстонии, родившийся в Белоруссии, Николай Ильин убит в зоне боевых действий в Донбассе, заявил 16 июля министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу порталу телерадиовещания ERR.

При этом Рейнсалу уточнил, что погибший получил гражданство Эстонии в 2016 году в порядке натурализации.

По его словам, Ильин приехал в Эстонию в 2006 году «в качестве стипендиата в рамках проекта и имел статус беженца». Тогда же он отказался от гражданства Белоруссии.

«В Эстонии действует принцип, что граждане Эстонии могут находиться в воинских частях других стран с разрешения правительства», — заявил Рейнсалу, но добавил, что ему ничего неизвестно о выдаче такого разрешения Ильину.

Напомним, 13 июля СМИ сообщили о гибели в Донбассе гражданина Эстонии.

Тогда утверждалось, что убитый был украинским военным медиком, а его гибель произошла в ходе эвакуации тела другого погибшего военнослужащего в районе поселка Зайцево.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в ДНР заявили, что передали украинской стороне тело наёмника из США, входившего в состав украинской диверсионной группы, пытавшейся действовать в районе Зайцево.

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