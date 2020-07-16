Вашингтон, , 20:29 — REGNUM Большой ошибкой 44-го президента США Барака Обамы был «радушный приём России в Сирии», заявил 16 июля Дэвид Шенкер, помощник американского госсекретаря по делам Ближнего Востока, на публичном мероприятии.

Американский дипломат отметил, что 40 лет подряд Вашингтон целенаправленно держал Москву подальше от Ближнего Востока. В 2015 г., то есть при Обаме, Россия появилась в Сирии и «фактически спасла режим [сирийского президента Башара] Асада».

Расчёт американцев, отмечает Шенкер, строился на том, что война в Сирии станет для России «трясиной». Но всё вышло иначе. К тому же российские военные в Сирии, по словам американца, «помогли убить почти полмиллиона человек».

Шенкер «Однако Асад всё ещё остаётся у власти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 июля, американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что российское присутствие в Сирии вредит простым сирийским гражданам.

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