Минск, , 20:19 — REGNUM Новая форма проведения «цепочек солидарности» будет применена вечером 16 июля гражданами Белоруссии, протестующими против нарушения их прав и свобод во время президентской кампании. На почтовых отделениях в 18.00 будут выстроены очереди подачи жалоб в Центризбирком и генпрокуратуру.

Накануне, 15 июля в Минске граждане выстаивали длинные очереди в ЦИК, а после прекращения его работы — в Главпочтамт, чтобы подать заявления на нарушения законодательства Белоруссии. Протестующие считают, что их права и свободы нарушены политическими репрессиями и отказами в регистрации конкурентов Александра Лукашенко.

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«Поскольку ЦИрК отказал гражданам в приеме личных жалоб, ибо трехпроцентный струсил от одного только вида гигантской очереди в центре Минска, мы с вами можем воспользоваться своим законным правом и направить жалобу в письменном виде. Для этого достаточно подойти к ближайшему почтовому отделению с уже заполненной формой и ждать своей очереди на отправку жалобы в центральную избирательную комиссию, — сообщил один из Телеграм-каналов. — Очередь на почту — явление повседневное и уж никак законом не наказуемо. 18.00 ближайшее почтовое отделение вашего города!».

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Тем временем спецслужбы Белоруссии готовятся к противодействию забастовке, назначенной на 3 августа, а также к аналогу украинского «майдана» 9 августа — в основной день голосования. Особое внимание уделено блокированию информации, которая может попасть в белорусские и зарубежные СМИ с эпицентра грядущих событий.

«Этой ночью режим Лукашенко тестировал блокировку VPN и Telegram в Беларуси. Австрийский телекоммуникационный гигант A1 помогает Лукашенко, на его абонентах всегда первыми тестируют новые технологии интернет-цензуры, — сообщил 16 июля один из Телеграм-каналов. — Блокировка VPN оказалась сравнительно эффективной, легли все основные протоколы, которые используются в популярных коммерческих сервисах VPN. Не затронутыми оказались экспериментальные протоколы и нишевые сервисы».

До этого белорусские спецслужбы пытались бороться с распространением Telegram и других аналогичных сервисов. Вершиной успеха специалистов КГБ Белоруссии стала блокировка сотовой связи и доступа в Интернет, внешний шлюз которого держит криминально прославившийся госмонополист РУП «Белтелеком».