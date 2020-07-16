Минск, , 20:14 — REGNUM Официальный Лондон сожалеет о репрессиях во время президентской кампании в Белоруссии. Об этом британское посольство в постсоветской республике заявило в сообщении, распространённом 16 июля через социальные сети.

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«14 июля заместитель госсекретаря, министр по вопросам европейского соседства и делам Америки Уэнди Мортон провела телефонную беседу с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, чтобы обсудить двустороннее взаимодействие между странами.

В ходе звонка министр Уортон выразила сожаление по поводу задержаний мирных демонстрантов и исключения кандидатов на предстоящих президентских выборах», — сказано в официальном сообщении сотрудников британского МИД.

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Во вторник 14 июля Центризбирком Белоруссии зарегистрировал пятерых кандидатов в президенты, отказав в участии Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, считавшихся основными конкурентами Александра Лукашенко. В ответ по белорусским городам прокатилась волна мирных акций протеста.

В тот же день, 14 июля по инициативе официального Лондона состоялся телефонный разговор Уэнди Мортон с Владимиром Макеем. По итогам МИД Белоруссии проинформировал: «Стороны выразили удовлетворение позитивной динамикой развития белорусско-британского торгово-экономического сотрудничества, обсудили пути его активизации в будущем».

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С критикой политических репрессий которыми сопровождается президентская кампания в Белоруссии, выступили США и страны Евросоюза, а также многие международные организации. По оценкам экспертов, уже создана основа для непризнания Западом итогов «выборов Лукашенко» и введения санкций в отношении официального Минска.

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