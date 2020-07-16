Москва, , 19:57 — REGNUM Законопроект, позволяющий использовать средства материнского капитала на газификацию, внесли в Госдуму члены Совфеда во глава с Галиной Кареловой, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Лицу, получившему государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, предоставляется возможность направить его средства (часть средств) на осуществление мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе реконструируемого, к сетям газораспределения в пределах границ земельного участка, путем безналичного перечисления указанных средств газораспределительной организации, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) такого объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с договором.

Вместе с тем в июне 2020 года президент Владимир Путин поручил правительству и местным органам власти совместно с Газпромом обеспечить формирование источников финансирования для подключения граждан РФ к распределительным сетям без привлечения их средств, сообщается на сайте Кремля. Подключиться станет возможно через МФЦ.