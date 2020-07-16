Донецк, , 19:19 — REGNUM Ответный огонь был открыт по ВСУ со стороны военнослежащих ДНР после атаки украинцев на мирных жителей посёлка шахты «Трудовская», сообщили 16 июля в пресс-службе управлении Народной милиции Республики.

Ответный удар был нанесён по огневой позиции 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, обстрелявшей посёлок.

«Ответными действиями подразделений Народной милиции ДНР огневая активность врага была подавлена. Потери в живой силе противника составили: один боевик убит, трое ранены», — сообщили в Народной милиции.

Как сообщало ИА REGNUM, двое мирных жителей ДНР были ранены осколками украинских мин сегодня, 16 июля.

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