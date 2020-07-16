Киев, , 19:15 — REGNUM Министерство обороны Украины заявило, что недостатка в боеприпасах в украинской армии сейчас нет.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Соответствующее заявление обнародовано военным ведомством сегодня, 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство подчеркивает, что постоянно осуществляет мероприятия по обеспечению потребности Вооруженных сил Украины в боеприпасах и созданию их нормативных запасов.

«По состоянию на июль 2020 года оборонным ведомством проводится работа по закупке 152-мм снарядов в установленном порядке в соответствии с определенными ассигнованиями. Идет преддоговорная работа по закупке 82-мм, 120-мм мин; 122-мм, 152-мм выстрелов определенной номенклатуры, в том числе по импорту», — говорится в сообщении. Минобороны отмечает, что поставка боеприпасов будет осуществляться согласно условиям заключенных контрактов по графикам поставки с учетом производственных возможностей.

Отметим, что несколько дней назад военный журналист и политический эксперт Юрий Бутусов заявил о провале поставок боеприпасов в Вооруженных силах Украины.

«Сейчас июль, но до сих пор не заключен ни один контракт на поставку основных видов боеприпасов. Ключевая проблема — не закуплены минометные мины 120 мм — основной вид вооружений, самый расходный на Донбассе. Когда из Киева приезжают военные чиновники и депутаты на фронт и спрашивают, чем помочь, им на всех уровнях говорят — мины 120 мм и минометы. Все кивают, но не делается ничего», — заявил Бутусов.

Он сделал вывод, что «кабинетная армия» в Киеве наплевательски относится к защите страны настоящей армией на фронте.