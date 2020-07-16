Киев, 16 июля 2020, 18:44 — REGNUM Объединиться должны жители страны, в том числе политики, ради исполнения мечты о единой Украине, заявил 16 июля украинский президент Владимир Зеленский в ходе публичного выступления.
Выступая в парламенте с поздравительной речью по случаю 30-й годовщины принятия декларации о государственном суверенитете Украины, глава государства сказал, что нужно «вернуть свои территории».
Все политические силы должны работать на эту цель, а не враждовать.
Упоминая о «российской агрессии», украинский президент призвал прекратить «делиться на власть и оппозицию, на левых и правых, красных и синих».
Напомним, Декларация о государственном суверенитете Украины была принята 16 июля 1990 г. Верховным Советом УССР XII созыва.
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