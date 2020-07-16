Киев, , 18:43 — REGNUM Первый президент Украины Леонид Кравчук заявляет, что у многих народных депутатов Верховной рады нынешнего созыва отсутствует «политическая культура».

Об этом он заявил в ходе торжественного заседания парламента сегодня, 16 июля, по случаю 30-й годовщины принятия декларации о государственном суверенитете Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кравчук заявил, что когда он наблюдает за ситуацией в Верховной раде, у него складывается печальное впечатление, что «находишься на Бессарабке» (имеется ввиду Бессарабский рынок в центре Киева — ред.).

Он отметил, что депутаты допускают оскорбления, невежество, неточность формулировок и даже рассказывают «маленькие небылицы».

«Это недопустимо на этом фоне больших задач, которые стоят перед Украиной, поэтому я обращаюсь с большой просьбой подумать о политической культуре нашей жизни», — заявил первый президент.

«И часто сижу и думаю, неужели это действительно поиск лучшего пути? Или это поиск кратчайшего пути к власти через популизм и всевозможные безобразия? Со стороны это выглядит очень сложно, я не хочу употреблять более крепкого слова», — сказал Кравчук.

В свою очередь, нынешний президент Владимир Зеленский заявил, что нынешним депутатам нужно перестать быть политиками и стать государственными деятелями.

«Людьми, которые имеют не большой аппетит, а большую мечту — о единой, сильной и непобедимой Украине… Довольно ссор и раздора. Хватит манипуляций и политических игр. Хватит делить украинцев и делиться самим. На власть или оппозицию, левых или правых, красных или синих», — отметил он.