Рим, 16 июля 2020, 18:40 — REGNUM Накануне очередного саммита лидеров стран-членов ЕС итальянская делегация «точит оружие», заявил в четверг, 16 июля, премьер-министр Джузеппе Конте.
При этом он добавил, что использует это выражение в шутку, всерьёз же члены делегации оттачивают свою позицию по тем вопросам, которые будут обсуждаться на саммите, с тем, чтобы его результаты оказались положительными для всех.
17−18 июля 2020 года лидеры стран ЕС в третий раз попробуют договориться о создании общих фондов поддержки экономик, пострадавших от пандемии. В мае и июне решение не было принято из-за позиции лидеров нескольких стран (прежде всего Нидерландов и Австрии), которые заявили о нежелании брать на себя «чужие долги» (прежде всего итальянские и испанские).