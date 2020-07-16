Нижний Новгород, , 18:31 — REGNUM Молодежный совет начал работу при министерстве здравоохранения Нижегородской области,--сообщает пресс-служба правительства региона.

Совет создан в Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ), в его состав вошли 20 молодых врачей-нижегородцев в возрасте до 30 лет, состоящих на врачебных должностях в государственных учреждениях здравоохранения области.

«В этом году мы выпустили 740 специалистов. Некоторые из них учились в рамках целевого приема, а значит, уже влились в региональную систему здравоохранения. Отрадно сознавать, что в этом году многие выпускники захотели продолжить образование в ординатуре. Это наши будущие кадры — специалисты более высокого уровня», — отметил ректор ПИМУ Николай Карякин.

На должность председателя молодежного совета свою кандидатуру выдвинул врач-методист областногоцентрапо профилактике и борьбе со СПИДСергей Недров.