Варшава, , 00:58 — REGNUM Победа, доставшаяся на президентских выборах в Польше действующему президенту Анджею Дуде, определит многое в дальнейших отношениях Польши со странами ближними и дальними. О том, как будут развиваться польские взаимосвязи в международной политике, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Победа Дуды означает продолжение курса Польши на отличие от прочих членов ЕС, на имидж страны, которая имеет свою точку зрения на все, а Берлин и Брюссель ей не указ. Точно так же, как раньше, Польша будет ориентироваться на США в большей степени, чем на своих соседей по ЕС.

При этом консервативный курс, взятый Варшавой, во многом похож на тот консервативный курс, который исповедует сегодняшняя Россия. Тем парадоксальнее выглядит противостояние России и Польши, когда обе они ратуют за сохранение традиционных ценностей.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Выборы президента Польши: перекрестки Дуды».