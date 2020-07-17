Москва, , 06:47 — REGNUM Можно по-разному классифицировать культуры и цивилизации, к которым принадлежат различные народы. А что, если сделать это через отношение к торговле, ее истории и месте в иерархии той или иной исторической общности? О том, какие нетривиальные выводы можно получить, поразмыслив в данном направлении, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Борис Кустодиев. Купец. 1918

Торговля нынче всему голова. Эта мысль зачастую считается банальной в современном политическом дискурсе. «Ты есть то, что ты можешь продать», так что страны или народа, не участвующего в торговле, как бы и нет.

Но товар, пригодный к продаже, можно раздобыть по-разному. Можно его у кого-нибудь отнять, такую цивилизацию можно назвать военной. Или его можно выманить разного рода обещаниями, что становится излюбленным путем цивилизаций жреческих. А вот производственные цивилизации ухитрялись производить (или выращивать) товар на продажу сами. Где же в этой классификации место исторической России и как ей торговать в будущем еще лучше?

Читайте статью Александра Халдея «Ключевая особенность русской цивилизации».