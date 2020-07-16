Москва, , 18:15 — REGNUM Законопроект о льготах детей из многодетных семей при поступлении в вузы внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Галиной Кареловой, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля.

Преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях предлагается предоставить детям из многодетных семей — в порядке, установленном правительством РФ.

Авторы уверены, что принятие закона будет способствовать совершенствованию системы социальных гарантий, направленных на повышение благосостояния и стабильности семей с детьми.