16 июля 2020 | Время чтения 3 мин

Ситуация, складывающаяся в Закавказье на протяжении последних нескольких дней в связи с вооруженным инцидентом на товузском участке азербайджано-армянской границы, жесткая реакция Баку, отставка главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова создает ощущение недосказанности, наличии неизвестных пока сюжетов, имеющих причинно-следственную связь. Что-то на этом направлении должно обязательно раскрыться после начала практических действий нового министра.

Станислав Тарасов, , 18:14 — REGNUM



Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

Произошло то, о чем судачили в дипломатическом сообществе еще с начала года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Эльмара Мамедъярова от должности министра иностранных дел. Новым главой МИД назначен Джейхун Байрамов, с 2018 года занимавший пост министра образования.

Напомним, что Мамедъяров возглавлял внешнеполитическое ведомство со 2 апреля 2004 года. Он считается одним из опытнейших дипломатов на постсоветском пространстве. С его именем связаны основные этапы становления современной азербайджанской дипломатии, укрепление ее позиций в мире и, конечно, многолетние усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Но в условиях Азербайджана, да и не только его одного, глава МИД никогда не ведет самостоятельную внешнюю политику, а является фактически исполнителем решений президента. Тем не менее, отставку Мамедъярова нельзя относить к событию ординарного уровня. Она обусловлена серьезными причинами, связанными, безусловно, с проблемами внешней политики и не только.

Эльмар Мамедъяров Mid.ru

Бакинский аналитик Ильгар Велизаде заявляет, что уход «Мамедъярова связан с отсутствием качественных изменений в работе внешнеполитической структуры и результатов в переговорном процессе по карабахскому конфликту». Но дело в том, что до момента наступления пандемии коронавируса переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ резко активизировался. 29 марта 2019 года в Вене состоялась встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении, было пять встреч на уровне министров иностранных дел двух стран: 16 января в Париже, 15 апреля в Москве, 20 июня в Вашингтоне, 23 сентября в Нью-Йорке и 4 декабря в Братиславе. Исходя из интенсивности проведения этих встреч, напрашивается вывод, что обе стороны вроде бы демонстрируют заинтересованность в продвижении переговорного процесса.

Незадолго до вооруженного инцидента на границе прошли очередные переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении в формате видеоконференции. Стороны договорились продолжить такое общение. Но ситуация другой. Похоже, Алиев по неизвестным пока причинам решил резко сменить тактику и стилистику своих действий на карабахском направлении, что неизбежно вело к отставке Мамедъярова, олицетворяющего прежний внешнеполитический курс, что было связано с необходимостью продолжения переговорного процесса по урегулированию конфликта. Теперь все может быть иначе. Алиев в ходе заседания правительства, на котором он обрушился с критикой на Мамедъярова, обозначил важный тезис, напрямую касающийся перспектив урегулирования нагорно — карабахского конфликта. «Азербайджанскому народу надоели эти бессмысленные переговоры. Поэтому пусть те, кто занимается данным вопросом и выдвигает в эти дни свои посреднические предложения, подумают об этом, терпение азербайджанского народа не беспредельно», — заявил он.

По словам президента, «сегодня мы создали мощную армию. Единство народа и власти является сегодня основным условием развития и стабильности в Азербайджане. Поэтому мы не сделаем ни шагу назад в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом». Напомним, что с предложением о посреднических усилиях по нормализации ситуации между Азербайджаном и Арменией выступили Россия, Иран и МГ ОБСЕ, которая объединяет большее число государств, чем только три страны-сопредседателя. Минская группа объявила, что Ереван и Баку «подтвердили готовность к переговорам по Карабаху» и что «наблюдатели ОБСЕ вернутся в регион, как только позволят обстоятельства». То есть, вроде как бы ничего и не было. Хотя ранее Алиев заявлял, что «независимое посредничество МГ ОБСЕ вызывает сомнения», так как «не требует выполнения Арменией соответствующих резолюций СБ ООН».

Так что вывод напрашивается следующий: Байрамов ориентирован на проведении жесткого курса в отношении урегулирования нагорно-карабахского конфликта и, возможно, на некоторых других направлениях во внешней политике. Ситуация, складывающаяся в регионе на протяжении последних нескольких дней, жесткая реакция Баку создают ощущение недосказанности, наличия неизвестных пока сюжетов, имеющих причинно-следственную связь. Что-то на этом направлении должно обязательно раскрыться после начала практических действий нового главы МИД Азербайджана.