Тбилиси, , 18:12 — REGNUM Глава Миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии Марек Щигел считает необходимым возобновление встреч в формате МПРИ и призывает стороны к возобновлению прагматичного диалога.

По информации пресс-службы президента Грузии, об этом Марек Щигел заявил на состоявшейся сегодня встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

По его словам, диалог особенно важен в период пандемии для решения периодически возникающих проблем.

«Мы видим, что у административной пограничной полосы сложилась тяжелая ситуация, которая связана с процессом бордеризации, закрытием пропускных пунктов на административной границе. К сожалению, определенные инциденты происходят из-за этого», — отметил Марек Щигел.

Он подчеркнул важность возобновления встреч в формате Механизма превенции и реагирования на инциденты, где, по его мнению, стороны могут обсуждать острые проблемы и находить пути их решения.

«Сейчас самое важное — это продолжение прагматичного диалога, направленного на решение существующих проблем», — заявил глава МНЕС.

Миссия наблюдателей ЕС функционирует в Грузии с сентября 2008 года на основании подписанного после событий августа 2008 года соглашения о прекращении огня. Ее мандат распространяется на всю территорию Грузии. Власти Абхазии и Южной Осетии отказывают наблюдателям ЕС в доступе и мониторинге контролируемых ими территорий.