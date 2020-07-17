Москва, , 03:16 — REGNUM Система сбора и обнародования информации, касающейся экономики и развития России, должна быть серьезно усовершенствована. Ведь в противном случае невозможно сделать правильных выводов о происходящем в стране не только обычным гражданам, но и тем, кому положено по должности. О том, что может дать надежду на изменение многих печальных тенденций в нынешнем положении дел в российской экономике, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Российский паспорт Duma.gov.ru

В 2019 году наблюдалось отставание почти по всем российским национальным проектам. Но в году 2020 тяжело сделать точный вывод о том, переломлена ли эта тенденция, ведь информационное обновление баз данных министерств и ведомств отстает от своих же прошлогодних темпов. Значит, приходится опираться на информацию, предоставляемую Счетной палатой. Хорошо, что эта информация есть и вдвойне хорошо, что поступает она крайне оперативно.

А вот содержание ее тяжело назвать положительным. Достаточно просмотреть заголовки ее экспертно-аналитических материалов, как становиться понятно, что в стране многое требует решительного исправления. Что же за проблемы усмотрела Счетная палата в российском управлении и развитии?

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