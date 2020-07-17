Минск, , 04:01 — REGNUM Вопроса об итоге грядущих президентских выборов в Белоруссии нет: всё будет сделано в лучшем для Александра Лукашенко виде, команда спойлеров-конкурентов обеспечит нужный фон, Центризбирком сделает свою часть работы, но есть один вопрос, который не просто остается: он становится всё острее. Что будет после Лукашенко и кто придет после него, обсуждает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Александр Лукашенко с сыном Николаем President.gov.by

Свой истинный рейтинг Лукашенко знает. Надпись «3%» напоминает со стен табачных киосков, а граждане сопровождают его кортеж красноречивыми звуковыми эффектами. И всё же, многие в Белоруссии подозревают (и это может иметь место), что Лукашенко хочет поставить после себя своего сына Виктора. Сейчас он его помощник по нацбезопасности. Еще один сын, Николай, пока еще старший школьник, но и про него нередко думают как про того, кому президент может передать власть по наследству.

Однако, если Лукашенко передаст власть одному из сыновей, то лучше не станет: уровень доверия не повысится, проблемы в экономике не решатся, а то и ухудшатся. Анонсированные Евросоюзом санкции Лукашенко не сильно тревожат, есть поводы для волнений покрупнее: сокращение помощи Запада и российской т.н. поддержки. Впрочем, денег на спецслужбы, подтанцовку и имитацию выборов у Лукашенко всегда хватит. Только вот судя по идущим в стране протестам, граждане в этой имитации участвовать не хотят.

Читайте статью Сергея Артёменко «Белорусы не хотят Лукашенко: «народец» превращается в граждан».