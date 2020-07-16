Москва, , 17:37 — REGNUM Обвинения Лондона в адрес Москвы, якобы вмешивавшейся в парламентские выборы 2019 г. в Великобритании, настолько противоречивы, что трудно понять их смысл, сообщила 16 июля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя слова британского коллеги Доминика Рааба о том, что Россия может быть наказана за то, что вмешивалась в выборы 2019 г. в Великобритании, но при этом доказательств вмешательства не получено, Захарова сказала следующее:

«С одной стороны доказательств нет, с другой стороны говорится о возможных неких ответных мерах».

Российский дипломат обратила внимание, что налицо два взаимоисключающих тезиса. Кроме того, само заявление Рааба до того «туманно и противоречиво», что его почти нельзя понять.

Захарова «Такое впечатление, что начинается новый виток тактики highly likely».

Напомним, «принцип» highly likely (по-русски — «с высокой вероятностью») дискредитировал британскую политику ещё два года назад в так называемом деле Скрипалей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рааб обвинил Россию во вмешательстве в декабрьские парламентские выборы в Великобритании и упомянул возможность «мер» в отношении Москвы.

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