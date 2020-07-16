Душанбе, , 17:29 — REGNUM С начала 2020 года аудиторы Счётной палаты Таджикистана провели проверку в 111 госучреждениях страны. Результаты проверки выявили ущерб на сумму 89 млн сомони (8,6 млн долл.). Об этом сегодня, 16 июля, на пресс-конференции в Душанбе заявил глава Счетной палаты Таджикистана Карахон Чиллазода.

По его данным, к дисциплинарной ответственности за халатность в расходовании бюджетных средств за отчётный период привлечены 173 государственных чиновника. Однако ни один из них не был уволен. Выявленный ущерб полностью возмещен.

Самих проверок было проведено на 45 меньше, чем за первую половину 2019 года, однако выявленный ущерб — на 6,3 тыс. сомони (611 долл.) больше.

Кроме того, отметил Чиллазода, за отчётный период были отменены аудиторские проверки 27 предприятий Таджикистана по поручению главы государства Эмомали Рахмона для повышения эффективности их деятельности.