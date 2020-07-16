Душанбе, , 17:24 — REGNUM До конца июля чартерные рейсы из Москвы в Таджикистан будут осуществляться каждый день. Соответствующее разрешение Таджикистан получил от Росавиации, сообщил собственный источник «Азия-Плюс» в таджикистанском правительстве.

По его данным, эти рейсы будут по очереди выполнять таджикистанские авиаперевозчики. Кроме того, будут осуществляться дополнительные перелёты и из других российских городов: по два из Новосибирска, Казани, Краснодара и Санкт-Петербурга и по одному — из Екатеринбурга и Уфы.

В частности, на сегодня, 16 июля, запланированы два чартерных рейса: один из Москвы и один из Екатеринбурга. Также 17 июля борт с таджикистанцами вылетит из Санкт-Петербурга, а 19 июля — из Уфы.

Вывоз граждан Таджикистана из России чартерными рейсами проводится с 25 июня.