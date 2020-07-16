Махачкала, , 18:18 — REGNUM Заместитель председателя правительства Дагестана Владимир Лемешко указом главы региона Владимира Васильева от 16 июля 2020 года назначен министром энергетики республики. При этом за ним сохраняется должность вице-премьера.

Напомним, указ об образовании министерства энергетики Дагестана Васильев также подписал сегодня. Новому ведомству переданы функции в сфере энергетики регионального минпромэнерго, которое переименовано в министерство промышленности и торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, Лемешко был назначен вице-премьером Дагестана в ноябре 2018 года. Перед этим он занимал руководящие должности в различных газовых компаниях России. Является полковником запаса ФСБ России.

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