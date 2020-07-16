Минск, , 17:20 — REGNUM Штабы трёх оппонентов президента Белоруссии на предстоящих выборах решили «объединить усилия», сообщили 16 июля в пресс-службе штаба Виктора Бабарико.

«Мы объединяем свои усилия», — говорится в сообщении.

Усилия штаб Бабарико договорился объединить со штабом Валерия Цепкало и зарегистрированного кандидата в президенты Светланы Тихановской.

В рамках совместной кампании штабы будут призывать граждан Белоруссии участвовать в выборах президента, которые нужно «провести честно», подчёркивают инициаторы сотрудничества.

Кроме того, они намерены требовать от действующей власти освободить всех «политических и экономических заключённых, предоставив право на пересмотр дел в независимых судах».

«Призывать в момент голосования использовать механизмы, которые будут предложены, для фиксации своего голоса и явки», — сказано в анонсе.

Напомним, граждане Белоруссии придут на избирательные участки, чтобы определиться с кандидатурой президента страны, 9 августа 2020 г.

Кроме действующего президента Александра Лукашенко и вышеуказанной Тихановской, зарегистрированы в качестве кандидатов Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень.

Цепкало и Бабарико белорусский ЦИК в регистрации отказал.

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