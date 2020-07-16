Москва, , 17:01 — REGNUM Начинается новый и очень опасный виток международной конфронтации. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам, директор Института Русских стратегий Елена Панина прокомментировала сообщение The New York Times о намерениях администрации Дональда Трампа ввести санкции против членов Коммунистической партии Китая, а также членов их семей.

По мнению Паниной, по такому же принципу можно объявить санкции против всех членов Республиканской или Демократической партии США:

«К примеру, Германия или ЕС могли бы ввести санкции против Республиканской партии США за блокирование «Северного потока-2», — предположила политик.

Политик напомнила, что в КПК состоит более 90 млн человек, и в месте с членами семей число людей, которых могут подвергнуть дискриминационным мерам, превысит 300 миллионов.

«Такого ещё не было за всю историю человечества. До сих пор санкции были персонифицированы, мотивировались совершением какого-либо деяния. Теперь же мы видим, как санкционные войны переходят на новый уровень, ведутся по принципу принадлежности к партии, которая нигде и никем не запрещена, не признана террористической организацией и вообще не имеет международно-правовых претензий в свой адрес», — отметила Панина.

«Это означает, что начинается новый и очень опасный виток международной конфронтации. Остается надеяться, что у администрации Трампа хватит ума не делать подобного шага, либо на то, что информация о санкциях является очередным фейком «Нью-Йорк Таймс», — констатировала депутат.