Москва, , 16:59 — REGNUM Прохождение первой фазы испытаний российской вакцины в действительности не является сенсационным событием, и строить оптимистические прогнозы пока рано. Об этом 16 июля заявил доктор биологических наук, профессор факультета молекулярной биологии и биохимии Университета Ратгерса (США) Константин Северинов на телеканале «Россия 24».

«В целом, несмотря на грандиозные успехи в 50-х и 60-х годах советских эпидемиологов-разрабочиков вакцин, на сегодняшний момент по крайней мере в производстве современных вакцин Россия не проявляет себя как существенный игрок», — заявил Северинов.

«То, что появилось в СМИ по исследованиям в Сеченовском институте — это очевидная ахинея, когда говорится, что мы впервые получили вакцины. На самом деле это была первая фаза какой-то вакцины — похожие исследования проводились в Америке и Китае ещё в апреле-мае, то очевидно, что мы выдаём желаемое за действительное», — пояснил он.

Напомним, что 12 июля стало известно об успешном завершении первых клинических испытаний вакцины, разработанной Центром Гамалеи, в столичном Сеченовском университете.