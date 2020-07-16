Махачкала, , 17:04 — REGNUM Заместитель министра промышленности и энергетики Дагестана Батыр Эмеев назначен министром промышленности и торговли республики. Указ об этом 16 июля подписал глава региона Владимир Васильев.

Напомним, министерство промышленности и энергетики Дагестана с сегодняшнего дня переименовано в министерство промышленности и торговли. Ему передана часть функций агенства по предпринимательству и инвестициям республики и регионального минэкономразвития. При этом функции в сфере энергетики перешли в новое ведомство.

Эмеев был назначен заместителем главы минпромэнерго Дагестана в июне 2019 года. Перед этим он работал в ведомстве замначальника управления промышленности и инноваций.

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