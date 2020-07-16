Москва, , 17:00 — REGNUM Проведение шествия «Бессмертного полка» с соблюдением социальной дистанции, а также в масках и перчатках не соответствует духу мероприятия, сообщили 16 июля в пресс-службе Бессмертного полка РФ.

Комментируя итоги заседания центрального штаба «Бессмертного полка», на котором было принято решение не проводить шествие в этом году, сопредседатель штаба Елена Цунаева отметила, что его разрешили бы провести только «с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты».

Цунаева «Это противоречит духу «Бессмертного полка», так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нём принимают участие семьи целыми поколениями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идею провести отложенное из-за COVID-19 шествие «Бессмертного полка» 26 июля 2020 г. организация решила отклонить. Решение не подавать заявку на мероприятие принято сегодня, 16 июля.

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