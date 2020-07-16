Киев, , 16:53 — REGNUM Достижение гендерного равенства на Украине должно рассматриваться как «цель всех государственных программ и стратегических направлений развития общества».

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, которую сегодня, 16 июля, цитирует пресс-служба правительства.

Она подчеркнула, что гендерное равенство — это один из приоритетов нынешнего правительства и ее лично как вице-премьер-министра.

Также она заявила, что гендерные вопросы включены в повестку дня всего процесса реализации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, и даже партнерства «Украина-НАТО» и являются «важным компонентом сотрудничества Украины со всеми международными партнерами».

Пресс-служба уточняет, что соответствующие заявления были сделаны на расширенном совещании относительно приоритетов гендерной политики и выполнения обязательств Украины в рамках «партнерства Биарриц».

ИА REGNUM напоминает, что в Верховной раде нынешнего созыва работают около 20% женщин-депутатов. Это рекордный результат для парламента Украины. Для сравнения — в Раде предыдущего созыва было 53 или 12,5% женщин, а Раде первого созыва — всего 3,5% женщин-депутатов.