Москва, , 16:52 — REGNUM В России разрабатывается одновременно 26 вакцин от коронавируса, такое количество повышает вероятность того, что будет найдено наиболее эффективное решение как с эпидемиологической, так и экономической точки зрения. Об этом 16 июля заявил доктор биологических наук, профессор факультета молекулярной биологии и биохимии Университета Ратгерса (США) Константин Северинов на телеканале «Россия 24».

Тесты на коронавирус Mos.ru

«Вакцины можно делать разными способами. Есть классические вакцины, когда используется ослабленный или убитый агент, вызывающий болезнь, в данном случае вирус. Есть вакцины, которые используют белки, которые частички вируса. Есть вакцины на основании ДНК, есть вакцины на основании РНК. В случае рекомбинантных вакцин, когда используются вирусные белки, тоже есть ряд платформ», — заявил Северинов.

«В данном случае непонятно, какая вакцина будет наиболее эффективна, наиболее безопасна, легче всего произведена. Поэтому люди используют разные стратегии, это открытый поезд. Другое дело, что какой бы ни была кандидатная вакцина, она должна пройти все стадии доклинических и клинических испытаний и регуляторное одобрение, произведена в больших количествах и качество того, что произведено, должно быть жёстко отрегулировано», — указал он.

Напомним, что 12 июля стало известно об успешном завершении первых клинических испытаний вакцины, разработанной Центром Гамалеи, в столичном Сеченовском университете.