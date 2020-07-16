Киев, , 16:36 — REGNUM Верховная рада Украины на заседании сегодня, 16 июля, изменила избирательное законодательство в рамках подготовки к местным выборам, передает корреспондент ИА REGNUM.

За соответствующий документ проголосовали 308 народных депутатов при 226 необходимых.

Документ, в частности, существенно уменьшает залоги на выборы, регламентирует форму избирательного бюллетеня и порядок размещения в нем кандидатов.

Также увеличиваются санкции за преступления и административные правонарушения в сфере избирательного законодательства.

Новый закон запрещает проведение предвыборной агитации или предоставление избирателям (заведениям, учреждениям, организациям) денег, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров, которое сопровождается призывами или предложениями голосовать или не голосовать за определенного кандидата или партию.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Верховная рада официально утвердила проведение местных выборов на Украине 25 октября этого года. Через несколько часов после решения парламента ЦИК страны выступил с заявлением, в котором призвал «как можно скорее» урегулировать проблемные вопросы и создать качественную законодательную основу для организации подготовки и проведения местных выборов.