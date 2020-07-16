Москва, , 16:36 — REGNUM В Сеченовском университете российская вакцина от коронавируса прошла лишь первую стадию в череде испытаний. Об этом 16 июля заявил доктор биологических наук, профессор факультета молекулярной биологии и биохимии Университета Ратгерса (США) Константин Северинов на телеканале «Россия 24».

«Представим, что предклинические исследования — исследования на клетках, на животных, — были сделаны. Клинические исследования включают в себя три фазы: первая фаза — это когда вакцина вводится большому количеству здоровых добровольцев, и это действительно сейчас сделано. На второй фазе вакцина администрируется на гораздо большем количестве людей, разбитых по возрастным группам, в частности, которые предполагается вакцинировать в первую очередь», — заявил Северинов.

Производство вакцины включает в себя предклинические исследования после разработки в лаборатории кандидатной вакцины, клинические исследования, затем регуляторные процедуры по одобрению результатов клинических испытаний и уже после этого производство. При этом в ходе производства должен постоянно обеспечиваться контроль качества, подчеркнул эксперт.«На третьей стадии вакцина предлагается тысячам людей, чтобы определить, что вакцина не только безопасна — первые две стадии это вопрос безопасности, — но и что оно имеет статистически значимый эффект, понижая тяжесть течения заболевания», — пояснил Северинов.

Чтобы провести исследования третьей фазы требуется как минимум многие месяцы, указал он.

Напомним, что 12 июля стало известно об успешном завершении первых клинических испытаний вакцины, разработанной Центром Гамалеи, в столичном Сеченовском университете.