Москва, , 16:34 — REGNUM Представитель Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев высоко оценил работу Игоря Кобзева в качестве временно исполняющего обязанности главы Иркутской области.

«Игорь Кобзев лично занимается всеми проблемами в регионе, в отличие от Сергея Левченко, который занимался решением в основном своих вопросов. И это, кстати, одна из основных проблем, которая, собственно, привела к отставке Сергея Левченко», — рассказал член экспертного совета ЭИСИ в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, — Проблемы по ликвидации последствий наводнения решаются Игорем Кобзевым достаточно успешно, причем не только в части исполнения сроков. Да, он делает за неделю, за месяц то, что Сергей Левченко делал по полгода. Но важно и то, что он не просто восстанавливает жилье и переселяет людей, но восстанавливает и объекты инфраструктуры — школы, больницы. Люди ведь живут не в безвоздушном пространстве. Причем контролирует и проверяет все Игорь Кобзев лично сам, лично находится на объектах. А напомню, что Левченко в свое время, когда надо было создавать штаб по борьбе с последствия ми наводнения, уехал на день рождения к Геннадию Зюганову».

«Кроме того, понятно, что возможности Игоря Кобзева по добыче денег из Москвы гораздо выше, чем у Сергея Левченко — по связям, по различным министерствам. Да и как будет правительство работать с таким человеком, как Сергей Левченко, если он все время критикует это правительство и называет его «антинародным». У него со всеми были конфликты. Игорь Кобзев же, наоборот, находит решения, находит деньги, и эти деньги очень быстро осваиваются», — считает эксперт.

«Даже заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, которые сегодня был в Иркутской области, отметил, что это чудо — как в такие короткие сроки так качественно проведены строительные и ремонтные работы», — подчеркнул Олег Матвейчев.

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