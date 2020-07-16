Шадринск, Курганская область, , 16:26 — REGNUM В Курганской области был снят с должности председатель думы Шадринской городской думы Анатолий Черных. За его отставку проголосовали 19 из 21 присутствовавшего депутата, сообщает Znak.com.

Сам же Анатолий Черных заявил изданию, что решение об его отставке нелегитимно, так как депутаты не обосновали причины его отставки и не соблюли процедуру снятия с должности, прописанную в уставе Шадринской городской думы. Свои возражения, по его словам, он уже доложил прокурору.

Известно, что вопрос о сложении полномочий спикера перед думой поставил мэр Шадринска Виктор Ермишкин. Наблюдатели расценивают ситуацию с отставкой, как кульминацию противодействия между Анатолием Черных и мэром, отмечает издание.