Москва, , 16:20 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) назвал заявления МИД Великобритании о якобы вмешательстве РФ в парламентские выборы чушью, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля.

«Заявления главы МИД Великобритании о каком-то мифическом вмешательстве России в парламентские выборы — очередная русофобская чушь. Обвинения во вмешательстве — это, простите за каламбур, уже диагноз для западных политиков с названием «помешательство», — заявил Слуцкий.

Парламентарий обратил внимание на то, что в речи главы внешнеполитического ведомства Великобритании Доминика Рааба фигурирует «почти наверняка».

«То есть опять на основании «хайли лайкли» при отсутствии, по признанию самого главы форин-офиса, конкретных свидетельств возбуждается уголовное дело? Где презумпция невиновности, где доказательства?» — указал депутат.

Кабинет министров Соединенного Королевства утверждает, что Россия предпринимала попытки повлиять на исход выборов в британский парламент, состоявшихся в декабре 2019 года. По словам главы МИД Доминика Рааба, эти попытки не были частью «широкомасштабной кампании» по вмешательству в демократические процессы.

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