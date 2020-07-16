Москва, , 16:12 — REGNUM ЛДПР предлагает проводить единый день голосования в апреле в будний день.

«Мы предлагаем единый день голосования не в сентябре, когда многие избиратели ещё расслабленно ловят лучи уходящего солнца на дачах, а, к примеру, в апреле. В будний день, конечно», — отметил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) в ТГ-канале.

Избирательный процесс пусть не слишком быстро, но совершенствуется, отметил парламентарий, по его мнению, и предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой в эту канву вполне органично укладывается.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер партии Владимир Жириновский предложил проводить выборы в апреле в среду.

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