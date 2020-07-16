Москва, , 16:08 — REGNUM В Госдуме призвали правительство РФ ускорить согласование поправок, призванных улучшить безопасность авиаперелетов и оказания медпомощи пассажирам.

На рассмотрении нижней палаты парламента находится законопроект, позволяющий оснастить все воздушные судна автоматическими наружными дефибрилляторами. Эти устройства помогут спасти жизнь пассажира при внезапной остановке сердца.

На сегодняшний день этот законопроект не принят из-за продолжающихся согласований между Минздравом и Минпромом, при этом только за первый квартал 2019 года произошло 44 случая, связанных с оказанием на борту первой помощи пассажирам, отметил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«В 38 случаях экипаж принял решение о незапланированной посадке на запасной аэродром, незапланированный аэродром или возврате в аэропорт вылета, в пяти случаях зафиксирована смерть пассажиров», — констатировал Огуль.

Каждый должен понимать, насколько важно на борту самолета предусмотреть все возможные ситуации, когда летному составу или пассажирам необходимо оказать первую медицинскую помощь, отметил парламентарий. Например, на спасение человека с внезапной остановкой сердца есть не больше 10 минут.

«Если мы сможем добиться того, что наши самолеты будут оснащены профессиональными аптечками и автоматическими дефибриллияторами, бортпроводники будут подготовлены оказывать первую помощь, а пассажиры-врачи будут законодательно защищены в случае, если их попросят помочь пассажиру, перелеты станут намного безопаснее», — подчеркнул Огуль.