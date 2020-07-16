Лондон, , 16:07 — REGNUM Британское правительство «почти» точно знает в том, что российские агенты пытались вмешаться в общенациональные выборы в королевстве в 2019 году, об этом заявил глава МИД страны Доминик Рааб. Заявление дипломата опубликовано 16 июля на официальном сайте парламента страны.

Официальный Лондон «почти» уверен, что Россия во время проведения выборов в Великобритании пошла на похищение и публикацию чувствительной информации, в том числе текста соглашения о свободной торговле между Соединенным Королевством и США.

«На основе всестороннего анализа правительство пришло к выводу, что почти наверняка российские агенты стремились вмешаться во всеобщие выборы 2019 года посредством онлайн-распространения незаконно полученных и просочившихся правительственных документов», — отметил дипломат.

«Хотя свидетельств широкомасштабной российской кампании против всеобщих выборов нет, любая попытка вмешаться в наши демократические процессы совершенно неприемлема. Защита наших демократии и выборов всегда была и остается нашим абсолютным приоритетом», — добавил он.

Рааб подчеркнул, что начато расследование, поэтому сейчас для официального «неприемлемо» говорить что-либо сверх уже сказанного. Дипломат указал на то, что британское правительство оставляет за собой право «отвечать соответствующими мерами в будущем».

Напомним, это уже не первое бездоказательное обвинение России в той или иной подрывной деятельности на Западе. В 2018 году Москву обвинили в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с помощью боевого отравляющего вещества с формулировкой «с высокой долей вероятности».