Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM Единый день голосования логично было бы «сдвинуть» на конец августа, когда школьные помещения еще не нужны школьникам, но нет никаких других отличий от начала сентября, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 16 июля, политолог Владимир Васильев, комментируя высказывания главы Центризбиркома.

Как сообщалось ранее, Элла Памфилова заявила, что если будет утвержден закон, позволяющий проводить трехдневное голосование на любых выборах, то потребуется перенести день единого голосования: почти половина избирательных участков в России находится в школах, и трехдневное пребывание комиссий в школьных помещениях станет помехой учебному процессу.

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« Если будет приниматься решение о переносе единого дня голосования, то логично «сдвинуть» эту дату с начала сентября на конец августа. Два этих времени ничем не отличаются друг от друга, кроме того, что школьные помещения в августе школьникам еще не нужны.

Что касается самой возможности проводить все выборы при многодневном голосовании, то разумность такого решения вызывает большие сомнения. У недобросовестных членов избирательных комиссий появятся новые, широчайшие возможности для манипуляций.