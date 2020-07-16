Махачкала, , 16:07 — REGNUM Министр промышленности и энергетики Дагестана Сайгидпаша Умаханов освобожден от должности. Указ об этом 16 июля подписал глава республики Владимир Васильев.

Другим указом руководитель региона назначил Умаханова своим полномочным представителем в северном территориальном округе Дагестана. Согласно документу, его офис будет находиться в городе Кизляре.

Напомним, в конце ноября 2015 года Умаханов был назначен министром транспорта, энергетики и связи Дагестана, позже ведомство было реорганизовано в министерство промышленности и энергетики республики. В разные годы он также был депутатом регионального парламента и мэром города Хасавюрта.

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