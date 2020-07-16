Самара, , 16:19 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров провели двустороннюю встречу в Самаре. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, на встрече были рассмотрены вопросы социально-экономического развития области во время ограничений связанных с пандемией коронавируса, а также реализация национальных проектов.

По словам Игоря Комарова, в настоящее время ситуация приходит в норму. Видно, что власти региона принимают все меры для возвращения к нормальной жизни. Были возобновлены стройки, деятельность предприятий, а экономика восстанавливается.

Дмитрий Азаров поблагодарил полпреда за внимательное отношение к Самарской области и отметил, что движение по всем объектам, которые строятся в рамках национальных проектов, идет ритмично, поскольку строительные работы практически не останавливались. Поэтому строительство идет по графику, в, а некоторых случаях даже опережая его.

По словам главы региона, с марта по июнь текущего года по области было зафиксировано некоторое падение по индексу промышленного производства. Поэтому проводятся встречи с руководством предприятий для дополнительных мер поддержки.

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