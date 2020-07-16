Минск, , 15:59 — REGNUM Выборы президента Белоруссии сопровождаются задержаниями мирных активистов и журналистов, что вызывает «глубокую обеспокоенность» США. Об этом говорится в распространённом 16 июля заявлении официального Вашингтона.

«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о массовых протестах и задержаниях мирных активистов и журналистов», — заявила пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.

Она отметила также: «Мы считаем чрезвычайно важным для правительства обеспечить равные условия для всех, кто хочет принять участие в выборах».

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Накануне по Белоруссии прокатились массовые акции мирного протеста, спровоцированные отказом властей Белоруссии зарегистрировать кандидатами в президенты основных конкурентов Александра Лукашенко. Похищениям, арестам и избиениям подверглись сотни граждан постсоветской республики, вставших в «цепочки солидарности» в Минске и других городах.

По их мнению, Виктор Бабарико и Валерий Цепкало должны быть зарегистрированы кандидатами в президенты. Протестующие требуют освобождения из тюрем политзаключённых — отца и сына Бабарико, Сергея Тихановского, их сторонников и участников ненасильственных акций протеста.

Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией с первых президентских выборов, которые в постсоветской республике состоялись в 1994 году. В нынешнем году он снова неоднократно заявлял, что «наелся власти», что не намерен держаться за неё «посиневшими пальцами», что его с президентского дворца «вперёд ногами не вынесут», однако зарегистрировался кандидатом в президенты. При этом он озвучил угрозы в адрес несогласных с продолжением его правления, напомнив о массовых расстрелах азиатскими диктаторами.

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