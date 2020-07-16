Тбилиси, , 16:11 — REGNUM Законодательством Грузии предусмотрен порядок, который позволяет грузинским дипломатам после посещения других стран не находиться две недели в карантине. Так во внешнеполитическом ведомстве 16 июля ответили журналистам агентства «ИнтерпрессНьюс» на вопрос, почему министра иностранных дел Давида Залкалиани не изолировали после возвращения из Бельгии.

Глава МИД Грузии 15 июля вернулся из Брюсселя, а 16 июля принял участие в совещании правительства страны. Поэтому поводу оппозиционная партия «Европейская Грузия» написала в министерство обращение. В МИД сообщили, что для официальных делегаций, посещающих другие страны, разработан другой порядок.

«Согласно пункту «б» статьи 11 (1) 332-го постановления правительства Грузии, устанавливающего правила прибытия правительственных и президентских делегаций, находившихся за рубежом с официальными визитами, отмечается, что члены возвращающейся делегации обязаны проходить PCR-исследование каждые 72 часа в течение 14 дней после въезда в Грузию», — ответили в дипломатическом ведомстве.

Напомним, 14 июля Залканиани был сопредседателем заседания в штаб-квартире НАТО, где очередной раз обсуждался вопрос о членстве Грузии в военном блоке.

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