Москва, , 15:40 — REGNUM После неудач в связи с давлением на КНДР, президент США Дональда Трамп пытается в полной мере отыграть очки на китайском направлении, продвигая повестку торговой войны всё дальше и дальше. Об этом 16 июля заявил исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов на телеканале «Россия 24».

«У Трампа было два врага, против которых он начал воевать активно — Северная Корея и Китай. Северная Корея, как мы видим, зависла. Соответственно, Китай, где Трамп победил как минимум в торговой сделке по концу 2019 года, и сейчас ещё начнёт активно атаковать Китай, конечно, наберёт себе очки», — заявил Маслов.