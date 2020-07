Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Сотрудничество с Россией в области борьбы с терроризмом раз за разом оборачивается для США глубоким разочарованием. На этом фоне актуален вопрос, сколько раз Вашингтон будет наступать на эти российские грабли, чтобы понять, что у него с Москвой кардинально иные цели. Об этом заявили бывшие сотрудники ЦРУ Джон Сифер, Стивен Холл и Дуглас Уайз в статье, вышедшей 15 июля в The Washington Post.

По словам бывших сотрудников ЦРУ, их больше всего возмущает то, что на фоне сообщений о якобы имевшем месте сговоре между Россией и афганскими боевиками президент США Дональд Трамп требует от разведывательного сообщества США «сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом».

"Для тех из нас, кто работал в ЦРУ как по российскому направлению, так и по борьбе с терроризмом в течение последних 30 лет, просьбы расширить сотрудничество с российскими спецслужбами не являются чем-то новым. Каждый из нас прилагал серьезные усилия для более тесного сотрудничества с Кремлем. Каждая попытка заканчивалась провалом», — подчеркнули они, указывая на безуспешность таких попыток при администрациях и Джорджа Буша — младшего, и Барака Обамы, и Дональда Трампа.

Бывшие сотрудники ЦРУ возлагают ответственность за такое развитие событий на «путинский Кремль», который, по их мнению, «не заинтересован в конструктивных отношениях с США».

"Вместо этого, Путин считает себя у нас с ним идет политическая война», — добавили они.

В частности, после терактов 11 сентября 2001 года, когда произошло сближение двух стран в сфере борьбы с терроризмом, Москва, как утверждают бывшие сотрудники ЦРУ, начала подрывать отношения США со службами других стран по всему, в том числе раскрывать личности сотрудников ведомства враждебным странам.

«Несмотря на обмен разведданными, российские службы рассматривали своих коллег из ЦРУ как противников, а не как партнеров», — сетуют бывшие сотрудники американского разведывательного управления.

Кроме того, после того как США вошли в Афганистан при поддержке России, Москва начала требовать все больше и больше в обмен на свою помощь. Когда же Вашингтон выполнял требования Москвы, взамен он не получал ничего. Напротив, российские спецслужбы стали использовать подобное сотрудничество в качестве предлога для слежки за деятельностью США в Афганистане.

«Зная, что администрация Буша сделала ставку на улучшение отношений, русские использовали отношения с ЦРУ, чтобы вызнать каждый клочок разведывательной информации. Они хотели заполнить пробелы в том, что они о нас знаю, не давая ничего взамен», — жалуются бывшие сотрудники ЦРУ. — Российские коллеги даже не делали вид, что заинтересованы в сотрудничестве».

Когда же в 2017 году к власти в США пришла «пророссийская администрация» Трампа, разведывательное сообщество вновь стало искать возможности для сотрудничества с Москвой по ближневосточному направлению или в более широком контексте борьбы с терроризмом.

«После двух десятилетий неудачных попыток и все еще свежего нападения России на выборы в США проглотить очередную «перезагрузку» разведывательному сообществу было непросто», — продолжили они, указывая, что спецслужбы поделились своими сомнениями с Белым домом.

«Тем не менее получив приказ на расширение объемов обмена разведданными, ЦРУ вновь предприняло добросовестные усилия по улучшению сотрудничества», — признают Сифер, Холл и Уайз. — Но, как и прежде, усилия по развитию сотрудничества потерпели неудачу. Российская сторона так и не предоставляла значимые разведданные или информацию для раскрытия потенциальных угроз США».

Несмотря на то, что обе страны ведут борьбу с терроризмом, это не означает, отмечают авторы, что Москва и Вашингтон преследуют единые цели. По словам авторов статьи, Кремль, «быть может, и решительно настроен искоренить радикальный терроризм внутри России, но наследники советских спецслужб вполне могут поддержать те террористические группы, которые воюют с Соединенными Штатами».

"Хотя исламский терроризм и считается общим врагом, главным врагом России являются США. Кремль больше заинтересован в том, чтобы нанести ущерб Соединенным Штатам, чем помочь в решении проблемы терроризма», — подчеркнули они.

Бывшие сотрудники ЦРУ сравнили «периодическое желание работать» с Россией в борьбе с терроризмом с покупкой павиана в качестве домашнего животного. Дикий зверь через какое-то время раздирает лицо хозяину, а тот, после выздоровления идет и покупает себе еще одного.

«Сколько раз русские должны разорвать нам лицо, прежде чем мы поймем, что у нас принципиально разные цели?» — заключили они.

Напомним, поводом для очередного обострения в отношениях США и РФ стала публикация в The New York Times информации о том, что российские спецслужбы якобы предлагали боевикам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) награды за убийства американских военных. По данным The Washington Post, в результате этого сговора в Афганистане якобы погибли несколько военнослужащих США.