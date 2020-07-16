Москва, , 15:37 — REGNUM Антикитайская политика Дональда Трампа порушила планы многих американских инвесторов. Об этом 16 июля заявил исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов на телеканале «Россия 24».

«Трамп начал очень грамотное движение: он начал говорить о том, что внутри США есть просто прокитайское лобби, с ним надо бороться, и сразу это охладило очень многих, в том числе крупных промышленников, которые активно работали с Китаем и китайскими инвестициями», — заявил Маслов.

«Да, конечно, нарастает огромная критика, стоит ли того, чтобы воевать с Китаем именно в таком плане и именно сейчас, особенно на фоне коронавируса, когда, кстати говоря, китайский ВВП вырос больше чем на 3%, а американский ВВП, очевидно, по итогам второго квартала упадёт. Может, не стоит так действовать», — добавил он.