Тбилиси, , 16:05 — REGNUM Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 15 июля вернулся в Тбилиси из Брюсселя, а 16 июля участвовал в заседании правительства страны. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Для граждан Грузии в рамках профилактики коронавируса установлен порядок, что все после возвращения на родину должны находиться две недели в карантине.

По данным журналистов, члены оппозиционной партии «Европейская Грузия» направили по этому поводу в правительство обращение, в котором задались вопросом, почему министру позволена привилегия, недоступная простым гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии могут въезжать без обязательного карантина граждане из Германии, Франции, Эстонии, Латвии и Литвы. Гостям из других стран Евросоюза нужно пробыть 14 дней в изоляции. Если грузинский гражданин вернулся из любой страны, то его оплавляют на две недели в карантинное пространство.

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